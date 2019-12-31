Apple рекомендует фирменные салфетки для уборки пыли с монитора Pro Display XDR

Монитор Apple Pro Display XDR обладает превосходными характеристиками. Топовая версия оснащается специальным «нанотекстурным стеклом» и стоит 6000 долларов. И этот монитор нужно вытирать специальной салфеткой.

Пыль и волоски неизбежно осядут на экране любого монитора. С очисткой никогда проблем нет, однако, если речь идёт о дисплее Pro Display XDR с нанотекстурным стеклом, то по словам Apple ни в коем случае нельзя использовать никакую ткань, кроме салфетки, поставляемой вместе с дисплеем. Если салфетка потеряется, то её можно заказать через сервисный центр. Цена неизвестна, но учитывая, что подставка к этому монитору стоит 999 долларов, а VESA -кронштейн — 199, вряд ли новая салфетка будет дешёвой.

Монитор Apple Pro Display XDR

Кроме использования специальной тряпочки, Apple также запрещает применять воду или другие средства для очистки наноструктурного стекла. Если же салфетка загрязнится, то её можно постирать с мылом, хорошо прополоскать и высушить в течение 24 часов, и только затем использовать.

Что же делает нанотекстурное стекло таким особенным? Оно имеет бугорки нанометрового размера, которые снижают отражения и сохраняют уровень контрастности. Интересно будет узнать, насколько долговечными будут такие экраны.