Apple рекомендует фирменные салфетки для уборки пыли с монитора Pro Display XDR
Монитор Apple Pro Display XDR обладает превосходными характеристиками. Топовая версия оснащается специальным «нанотекстурным стеклом» и стоит 6000 долларов. И этот монитор нужно вытирать специальной салфеткой.
Пыль и волоски неизбежно осядут на экране любого монитора. С очисткой никогда проблем нет, однако, если речь идёт о дисплее Pro Display XDR с нанотекстурным стеклом, то по словам Apple ни в коем случае нельзя использовать никакую ткань, кроме салфетки, поставляемой вместе с дисплеем. Если салфетка потеряется, то её можно заказать через сервисный центр. Цена неизвестна, но учитывая, что подставка к этому монитору стоит 999 долларов, а VESA-кронштейн — 199, вряд ли новая салфетка будет дешёвой.
Кроме использования специальной тряпочки, Apple также запрещает применять воду или другие средства для очистки наноструктурного стекла. Если же салфетка загрязнится, то её можно постирать с мылом, хорошо прополоскать и высушить в течение 24 часов, и только затем использовать.
Что же делает нанотекстурное стекло таким особенным? Оно имеет бугорки нанометрового размера, которые снижают отражения и сохраняют уровень контрастности. Интересно будет узнать, насколько долговечными будут такие экраны.