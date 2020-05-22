Новый тип кибератаки позволяет украсть данные через блок питания

Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве, Израиль, подтвердили новый вариант проведения кибератаки достойный фильма «Миссия невыполнима». И дело в том, что она осуществляется через блок питания без физического подключения.

Суть метода заключается в том, что блок питания издаёт звуки на высокой частоте. И это звучание меняется в зависимости от нагрузки. Таким образом, записывая звук блока питания на расстоянии 5 метров, удалось получить данные с компьютера. Для этого не требовалось ни специальное оборудование, ни системные привилегии, ни сложной подготовки.

Блок питания

В процессе контролируется ультразвук на частотах от 20 кГц до 20 МГц, издаваемый трансформаторами. Чтобы блок питания передавал данные, на компьютер жертвы нужно установить специальное зловредное приложение, которое считывает системные данные и вносит изменения в нагрузку процессора. Уязвимость получила название POWER-SUPPLaY.

Стоит ли правительственным организациям, военным или операторам атомных электростанций бояться этой уязвимости? Вряд ли. Угнать таким образом данные довольно просто, однако для начала процесса всё равно нужен доступ к компьютеру. Да и скорость передачи данных оставляет желать лучшего — 50 бит в секунду. То есть для передачи текстового документа латиницей в 10 000 слов нужно потратить около часа.

Не очень эффективно.