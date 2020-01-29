PNY выпускает NVIDIA Quadro RTX 8000 с пассивным охлаждением

Компания PNY выпустила мощные видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000 и Quadro RTX 6000 с пассивным охлаждением.

Обе карты имеют тепловыделение 250 Вт, однако обе имеют заниженные базовые и Boost-частоты GPU и видеопамяти, что и позволяет применять пассивное охлаждение. Так, базовая частота процессора понижена на 8% с 1770 МГц до 1620 МГц, а памяти на 12%, с 1395 МГц до 1230 МГц.

Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 8000
Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 8000

На старшей модели, Quadro RTX 8000, объём видеопамяти составляет немыслимые 48 ГБ. Её пропускная способность равна 13 Гб/с. Это на 1 Гб/с меньше стандартной версии с активным охлаждением.

Компания PNY даёт трёхлетнюю гарантию на новые модели пассивных видеокарт. Карты уже доступны под заказ, однако цена не называется.