PNY выпускает NVIDIA Quadro RTX 8000 с пассивным охлаждением

Компания PNY выпустила мощные видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000 и Quadro RTX 6000 с пассивным охлаждением.

Обе карты имеют тепловыделение 250 Вт, однако обе имеют заниженные базовые и Boost-частоты GPU и видеопамяти, что и позволяет применять пассивное охлаждение. Так, базовая частота процессора понижена на 8% с 1770 МГц до 1620 МГц, а памяти на 12%, с 1395 МГц до 1230 МГц.

Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 8000

На старшей модели, Quadro RTX 8000, объём видеопамяти составляет немыслимые 48 ГБ. Её пропускная способность равна 13 Гб/с. Это на 1 Гб/с меньше стандартной версии с активным охлаждением.

Компания PNY даёт трёхлетнюю гарантию на новые модели пассивных видеокарт. Карты уже доступны под заказ, однако цена не называется.