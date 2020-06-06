Raspberry Pi 4 получает 8 ГБ ОЗУ

Семейство одноплатных компьютеров Raspberry Pi получило увеличенный объём оперативной памяти. Версия компьютера с 8 ГБ ОЗУ предлагается за 75 долларов. При этом стандартные варианты с 2 ГБ и 64 ГБ памяти по-прежнему продаются за 35 и 55 долларов соответственно.

Компания-разработчик, Raspberry Pi Foundation, планировала выпустить 8 ГБ версию Pi 4 с самого начала, однако тогда на рынке не существовало подходящих по размеру пакетов LPDDR4 объёмом 8 ГБ. И теперь, благодаря Micron, это стало возможным.

Raspberry Pi4 с 8 ГБ оперативной памяти

Единственным изменением в 8 ГБ версии, кроме объёма ОЗУ, стал переключатель режимов питания рядом с портом USB -C. Но это не должно вызывать проблем с нынешними корпусами.

Для эффективного использования большего объёма оперативной памяти разработчики также подготовили 64-битную версию операционной системы, которая теперь переименована в Raspberry Pi OS. Также разработчики готовят 64-битные версии Ubuntu и Gentoo.