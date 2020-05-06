Raspberry Pi анонсирует 12-мегапиксельную камеру со сменным объективом

Raspberry Pi Foundation представила новую платформу для фотокамеры, которая может резко увеличить фотографические возможности популярного недорого компьютера Pi.

Модуль получил название High Quality Camera. Он представляет собой фотосенсор Sony IMX477 разрешением 12,3 Мпикс., с размером пикселей 1,55 мкм.

До этого момента на рынке уже существовала официальная камера для Raspberry Pi, но она имела намного меньшее разрешение и фиксированную оптику. Новая камера High Quality Camera предлагает сменные кронштейны объективов C и CS с настраиваемым фокусным расстоянием. Первая опция будет доступна за 25 долларов. Она включает 6 мм кронштейн CS. За 50 долларов можно будет купить версию с C-кронштейном диаметром 16 мм.

Платформа Pi High Quality Camera с объективом Canon 70-200 мм f/2.8

Платформа выпускается с кронштейном CS, а дополнительно предлагается C-адаптер. Это значит, что, купив версию CS, можно будет использовать широчайший спектр объективов. На фотографии представлена платформа High Quality Camera с объективом Canon 70-200 мм f/2.8. Наверное, это не лучшая идея, но в любом случае, выглядит удивительно.

Камера в Raspberry Pi используется для широкого спектра применений, от установки на дронах, до построения системы видеонаблюдения. Модуль High Quality Camera совместим со всеми версиями Raspberry Pi, начиная с 1 Model B. Старые 8-мегапиксельные модули будут также доступны к покупке, как более дешёвая альтернатива.