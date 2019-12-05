Philips выпускает сверхширокоэкранный 100 Гц монитор

Компания Philips анонсировала новый сверхширокоэкранный монитор Brilliance 439P9H, оснащённый большой 43” панелью с кривизной 1800R.

Дисплей имеет соотношение сторон SuperWide (32:10). Его разрешение составляет 3840х1200 пикс., что означает эквивалент двух стандартных широкоэкранных мониторов разрешением 1920х1200 пикс.

Монитор Philips Brilliance 439P9H. Передняя панель
Монитор Philips Brilliance 439P9H. Передняя панель

Монитор обладает пиковой яркостью 450 кд/м2 и сертифицирован VESA по стандарту DisplayHDR 400 (с подключением по HDMI или DisplayPort). В Philips применил матрицу типа VA с временем отклика 4 мс (от серого к серому), кадровой частотой 100 Гц, покрытием палитры NTSC на 105%, sRGB на 123% и Adobe RGB на 91%. Монитор предлагает адаптивную синхронизацию AMD FreeSync.

Подключать монитор можно посредством одного порта HDMI и пары DisplayPort. Также имеется встроенная док-станция USB-C с двумя портами USB-C, тремя USB-A и даже портом GbE.

Монитор Philips Brilliance 439P9H. Задняя панель
Монитор Philips Brilliance 439P9H. Задняя панель

В монитор встроен свитч MultiClient KVM, который позволяет управлять двумя различными компьютерами без переподключения мыши и клавиатуры. Имеется всплывающая камера для аутентификации посредством Windows Hello.

Монитор Philips 439P9H уже доступен для приобретения по цене 980 евро.