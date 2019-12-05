Philips выпускает сверхширокоэкранный 100 Гц монитор

Компания Philips анонсировала новый сверхширокоэкранный монитор Brilliance 439P9H, оснащённый большой 43” панелью с кривизной 1800R.

Дисплей имеет соотношение сторон SuperWide (32:10). Его разрешение составляет 3840х1200 пикс., что означает эквивалент двух стандартных широкоэкранных мониторов разрешением 1920х1200 пикс.

Монитор Philips Brilliance 439P9H. Передняя панель

Монитор обладает пиковой яркостью 450 кд/м2 и сертифицирован VESA по стандарту DisplayHDR 400 (с подключением по HDMI или DisplayPort ). В Philips применил матрицу типа VA с временем отклика 4 мс (от серого к серому), кадровой частотой 100 Гц, покрытием палитры NTSC на 105%, sRGB на 123% и Adobe RGB на 91%. Монитор предлагает адаптивную синхронизацию AMD FreeSync.

Подключать монитор можно посредством одного порта HDMI и пары DisplayPort . Также имеется встроенная док-станция USB -C с двумя портами USB -C, тремя USB -A и даже портом GbE.

Монитор Philips Brilliance 439P9H. Задняя панель

В монитор встроен свитч MultiClient KVM, который позволяет управлять двумя различными компьютерами без переподключения мыши и клавиатуры. Имеется всплывающая камера для аутентификации посредством Windows Hello.

Монитор Philips 439P9H уже доступен для приобретения по цене 980 евро.