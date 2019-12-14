PCMark 10 пополняется тестом SSD

Многие современные инструменты измерения производительности накопителей создавались, когда в ходу были только жёсткие диски, а потому результаты синтетически тестов часто оказываются далеки от реальной производительности SSD.

Теперь набор тестовых утилит PCMark 10 пополнился четырёхэтапным тестом твердотельных накопителей, который имитирует их использование в разных задачах.

Тест Full System Drive Benchmark использует широкий набор настроек для передачи реалистично используемых данных в популярных приложениях и предназначен для полного тестирования производительности быстрейших современных SSD.

Тест Quick System Drive Benchmark является укороченным тестом, менее требователен к передаче данных. Он предназначен для тестирования производительности небольших системных накопителей, на которых нельзя провести Full System Drive Benchmark.

PCMark 10
PCMark 10

Тест Data Drive Benchmark предназначен для SSD, используемых для хранения данных, а не приложений. Этот тест можно проводить с NAS-накопителями, USB-флешками и картами памяти.

Тест Drive Performance Consistency Test — это очень длинный и экстремально требовательный тест длительной постоянной нагрузки. Он предназначен для экспертов.

Компани UL Benchmarks сообщила, что новые тесты не войдут в бесплатную версию PCMark 10, а будут доступны лишь для подписчиков Professional Edition.