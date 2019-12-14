PCMark 10 пополняется тестом SSD

Многие современные инструменты измерения производительности накопителей создавались, когда в ходу были только жёсткие диски, а потому результаты синтетически тестов часто оказываются далеки от реальной производительности SSD .

Теперь набор тестовых утилит PCMark 10 пополнился четырёхэтапным тестом твердотельных накопителей, который имитирует их использование в разных задачах.

Тест Full System Drive Benchmark использует широкий набор настроек для передачи реалистично используемых данных в популярных приложениях и предназначен для полного тестирования производительности быстрейших современных SSD .

Тест Quick System Drive Benchmark является укороченным тестом, менее требователен к передаче данных. Он предназначен для тестирования производительности небольших системных накопителей, на которых нельзя провести Full System Drive Benchmark.

PCMark 10

Тест Data Drive Benchmark предназначен для SSD , используемых для хранения данных, а не приложений. Этот тест можно проводить с NAS-накопителями, USB -флешками и картами памяти.

Тест Drive Performance Consistency Test — это очень длинный и экстремально требовательный тест длительной постоянной нагрузки. Он предназначен для экспертов.

Компани UL Benchmarks сообщила, что новые тесты не войдут в бесплатную версию PCMark 10, а будут доступны лишь для подписчиков Professional Edition.