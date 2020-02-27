Представлены спецификации PCI-e 6.0

Шина связи PCI -e 4.0 появилась лишь в прошлом году и пока доступна только на процессорах AMD Ryzen 3000. Следующая версия стандарта, PCI -e 5.0, хотя уже и объявлена, но пока нет ни одного устройства на его основе. Однако уже в октябре нас ожидается публикация следующей, 6-й версии это шины.

Все предыдущие поколения PCI -e получали удвоение пропускной способности. Эта тенденция сохранится и в будущем, а потому PCI -e 6.0 получит скорость в 64 ГТ/с на каждую линию.

Слот PCI Express

Как видно на графике, передача данных будет осуществляться на скорости в 8 ГБ/с для каждой линии. Это значит, что полноценный 16-линейный слот позволит передавать данные на скорости в 128 ГБ/с. Если эта спецификация будет принята для потребительских компьютеров, это может означать конец эпохи полноразмерных слотов PCI -e для видеокарт, ведь их возможности будут избыточны. К примеру, уже сейчас видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT благодаря шине PCIe 4.0 использует лишь 8 линий связи.