Представлены спецификации PCI-e 6.0
Шина связи PCI-e 4.0 появилась лишь в прошлом году и пока доступна только на процессорах AMD Ryzen 3000. Следующая версия стандарта, PCI-e 5.0, хотя уже и объявлена, но пока нет ни одного устройства на его основе. Однако уже в октябре нас ожидается публикация следующей, 6-й версии это шины.
Все предыдущие поколения PCI-e получали удвоение пропускной способности. Эта тенденция сохранится и в будущем, а потому PCI-e 6.0 получит скорость в 64 ГТ/с на каждую линию.
Как видно на графике, передача данных будет осуществляться на скорости в 8 ГБ/с для каждой линии. Это значит, что полноценный 16-линейный слот позволит передавать данные на скорости в 128 ГБ/с. Если эта спецификация будет принята для потребительских компьютеров, это может означать конец эпохи полноразмерных слотов PCI-e для видеокарт, ведь их возможности будут избыточны. К примеру, уже сейчас видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT благодаря шине PCIe 4.0 использует лишь 8 линий связи.