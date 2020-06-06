Трейлер Project CARS 3 вызвал смешанные отзывы геймеров

В январе 2019 года было сказано, что игра Project CARS 3 находится на «самых ранних этапах» предподготовки. Для создания игры Slightly Mad Studios привлекла новых людей, и вот теперь она представила свой первый трейлер.

Ранее исполнительный директор студии Айэн Белл говорил, что игра станет «революционной», поскольку было решено отойти от всего того, что делает игру Project CARS узнаваемой. И надо сказать, что отошли они далеко.

Новый трейлер вызвал активные споры на самом YouTube. Некоторые считают, что это провал. Другие же уверены, что теперь со всеми аркадными элементами, игру ждёт новый успех.

Project CARS 3

В 2019 году Айэн Белл обещал, что новая часть игры будет «более „акцентированной“… более „весёлой“… Мы ушли в бесконечные вариации с pCARS2, что привело к постоянным проблемам с балансом. Мы усвоили урок, однако мы не собираемся сокращать контент, мы знаем, что требуется для исправления этого, где мы принимали дизайнерские решения, скажем так, „неоптимальные“… Project CARS 3 станет скорее духовным наследником Shift, но со всем тем, чему каждый рад. Ключевой акцент — на веселье и желании не откусывать больше, чем можем прожевать и переварить».

Project CARS 3 - Announce Trailer (4K)

По сути, Project CARS 3 — это совершенно новая игра, и вряд ли это пойдёт на пользу всей франшизе.