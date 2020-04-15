Поставки PC упали на 8%

Согласно новому отчёту аналитической компании Canalys, поставки персональных компьютеров резко снизились. Причина спада, как не сложно догадаться — пандемия COVID-19.

В отчёте говорится, что на мировой рынок в I квартале 2020 года было поставлено 53,7 миллионов компьютеров, включая настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции. Это на 8% меньше, чем в том же периоде 2019 года, и это крупнейший спад на рынке за несколько лет. Так, в I квартале 2016 спад составлял 12%.

График поставок ПК с 2009 по 2020 год

При этом самым успешным поставщиком стала Lenovo, которая выпустила на рынок 12,8 миллионов систем. Несколько позади оказалась HP с 10,4. Практически столько же продала и Dell, занявшая третье место. Что касается Apple, то она сильно потеряла рынок, поставив лишь 3,2 миллиона компьютеров. Пятёрку замыкает Acer с поставками в объёме 3,1 миллиона компьютеров за первые три месяца этого года.