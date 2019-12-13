Рынок компьютеров будет снижаться

Согласно отчёту аналитической компании IDC, в следующем году ожидается снижение рынка персональных компьютеров.

По данным исследователя Джитеша Убрани, решение Microsoft по прекращению поддержки Windows 7, сильно ускорило рынок PC в 2019 году, поскольку большие компании решили приобретать больше машин для своих нужд.

Однако «2020 год будет спорным, поскольку темпы поставок, вызванные устареванием ОС, будут сокращаться». Также поставки будет ограничивать комбинация пошлин и дефицита процессоров, которые будут стоить 7% новых поставок.

Аналитики ожидают, что к 2023 году будет ежегодно поставляться на 2,6% ПК меньше. Однако в некоторых сегментах, таких как 2-в-1 и тонкие ноутбуки, будет наблюдаться рост.

В целом, прогнозы Урбани не вызывают удивления, поскольку срок эксплуатации компьютеров постоянно увеличивается, а цикл апгрейда удлиняется.