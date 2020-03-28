Рынок ПК лихорадит

Сайт DigiTimes опубликовал некоторые данные по ожидаемым поставкам высокотехнологичных комплектующих.

Сайт отмечает, что первая половина 2020 года будет разочаровывающей для производителей PC, поскольку поставки устремятся резко вниз. И дело усугубляется тем, что пандемия не закончится быстро и наверняка повлияет и на более отдалённые периоды. К примеру, Asustek ожидает, что прибыль за первый квартал снизится на 30%, а на второй — на 40%.

Что касается других секторов рынка, то здесь все обозреватели смотрят на TSMC, которая является своеобразным барометром. Компания производит микросхемы для таких гигантов как Apple, NVIDIA, ADM, Qualcomm и Huawei, однако пока она не вносила корректив в планы на I квартал 2020 года. Однако до публикации результатов нельзя говорить, насколько сильно пандемия повлияет на всю индустрию.