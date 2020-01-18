Рынок PC показал годовой рост впервые за 8 лет

Общемировой рынок персональных компьютеров впервые с 2011 года показал годовой рост. Таковы данные двух ведущих аналитических компаний: IDC и Gartner.

Первая сообщает, что годовой рост поставок ПК вырос на 2,7% до 266,7 миллионов устройств. По данным второй, рост составил 0,6% до 261,2 миллиона штук. Данные немного различаются, хотя обе компании включают в свою выборку настольные ПК, традиционные ноутбуки, ноутбуки со съёмным экраном, а в случае с IDC ещё и хромбуки.

Главным движителем этого сегмента экономики стал апгрейд до Windows 10, вызванный прекращением поддержки Windows 7. Организации и предприятия по всему миру ринулись обновлять парк своих машин, обеспечив «динамичный бизнес-спрос» на Windows 10. В сентябре сообщалось, что Windows 10 работает на 900 миллионах устройств, а по расчётам NetMarketShare в мире существуют ещё миллионы устройств, требующие обновления, поскольку около 30% настольных ПК использует Windows 7.

Прошедший год Gartner назвала проблемным для производителей компьютеров в связи с дефицитом процессоров Intel, однако IDC сообщила, что кризиса удалось избежать благодаря распространению продуктов AMD. Все три топовых производителя PC — Lenovo, HP и Dell, все показали рост, а вот поставки Apple и Acer, занимавших 4 и 5 места рейтинга, снизились.