Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности Ultra HD с HDR

На выставке CES компания Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности разрешением Ultra HD с поддержкой контента с широким световым диапазоном.

Как видно по фотографиям, новые системы виртуальной реальности Panasonic заметно отличаются от того, что сейчас есть на рынке, и больше похожи на настоящие очки.

В них используется новый оптический модуль, созданный Kopin Corporation, 3M Company, что позволяет отображать максимально естественное и сфокусированное изображение. Непосредственно за картинку отвечает OLED -дисплей решением UHD и с поддержкой HDR . Новый модуль также позволяет избежать эффекта, при котором разделители пикселей становятся видны на изображении.

Прототип очков виртуальной реальности от Panasonic

В очки встроена звуковая система, работающая в широком диапазоне частот и обеспечивающая предельно низкий уровень искажений.

Компактный и лёгкий дизайн очков гарантирует комфортное использование без необходимости использования наголовной конструкции.

Компания Panasonic заявила, что пока продукт окончательно не готов для потребителей и требует дополнительной доработки.