Palit выпустила пассивную видеокарту GTX 1650 KalmX

Компания Palit представила «первую в мире» безвентиляторную видеокарту GTX 1650, позволив геймерам наслаждаться производительностью графического процессора Turing при шуме 0 дБ.

Важно обратить внимание, что новая видеокарта не имеет маркировки «Super», поскольку такие карты основаны на том же графическом процессоре, что и GTX 1660, а его тепловыделение не позволяет применять пассивное охлаждение. Карта Palit GTX 1650 KalmX не требует дополнительного питания, ей хватает 75 Вт, подаваемых по шине, и именно это является основной причиной возможности пассивного охлаждения.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 KalmX

В качестве системы охлаждения Palit применила две никелированные тепловые трубки, связанных с медным основанием, прилегающим к процессору. Ускоритель будет поставляться с базовой тактовой частотой GPU равной 1485 МГц, а в режиме Boost она составит 1665 МГц. Из интерфейсов в ней будет предложен порт HDMI 2.0b и пара DisplayPort 1.4a.

Внешний вид видеокарты и упаковки Pali GTX 1650 KalmX

Цена на карту пока не называется, но вряд ли она будет намного выше стандартных решений.