Открытое ПО имеет проблемы с безопасностью

Похоже, что идея безопасности открытого ПО по сравнению с проприетарным, является несостоятельной.

Согласно исследованию «Тёмная реальность Open Source», опубликованному RiskSense, за последний год количество уязвимостей в 54 самых популярных проектах с открытым исходным кодом удвоилось. В 2019 году исследователи выявили 968 ошибок, а в 2018 — 421.

За период с 2015 по март 2020 года было выявлено 2694 ошибки в популярных проектах с открытым исходным кодом. Исследование не включало такие проекты как Linux, WordPress, Drupal, поскольку к ним привлечено огромное внимание и ошибки в их безопасности исправляются очень быстро.

Исследователи обратили внимание на другие популярные проекты, которые не так широко известны, но имеют огромную поддержку технологического и программистского сообществ. К ним относятся Jenkins, MongoDB, Elasticsearch, Chef, GitLab, Spark, Puppet и другие.

Компания отметила, что основной проблемой, выявленной при исследовании, было то, что большое количество найденных ошибок в безопасности, были переданы в национальную базу данных уязвимостей (National Vulnerability Database) через много недель после их публичного открытия. Исследователи отметили, что в среднем между нахождением ошибки и передачей её в NVD проходило 54 дня. Рекордсменом стал проект PostgreSQL, в котором передача сведений об уязвимости заняла 8 месяцев.