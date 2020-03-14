NZXT представила шасси Mini-ITX для максимально удобной сборки

Построить маленький компьютер формата Mini-ITX можно давно, но это нельзя было назвать удобным процессом. Новый корпус H1 от NZXT решает эту проблему.

Исполнительный директор NZXT Джонни Хоу сообщил, что «компания упростила процесс сборки и сфокусировалась на производительности». Теперь этот процесс стал «одним из самых простых… без компромиссов».

Общий вид корпуса NZXT H1 белого цвета
Общий вид корпуса NZXT H1 белого цвета

Корпус H1 тонкий, маленький и вертикальный. Он способен уместить большинство полноразмерных видеокарт без риска перегрева компонентов. Для воздухообмена имеется две воздушных камеры, которые доставляют и выводят воздух из корпуса.

Общий вид корпуса NZXT H1 чёрного цвета
Общий вид корпуса NZXT H1 чёрного цвета

Твердотельный накопитель устанавливается без инструментов, а материнская плата устанавливается «вверх ногами», что позволяет проложить кабели через верхнюю часть корпуса. Также в корпусе уже проложены маршруты для кабелей предустановленных компонентов, так что сразу после открытия крышки легко понять, что и куда можно удобно уложить. Конечно же, в состав корпуса включён вертикальный удлинитель PCIe 3.0, использование которого улучшает внешний вид сборки.

Корпус NZXT H1 со снятой крышкой
Корпус NZXT H1 со снятой крышкой
Взрывная диаграмма корпуса NZXT H1
Взрывная диаграмма корпуса NZXT H1

Шасси NZXT H1 будет доступно в матовом белом и чёрном цветах. К сожалению, за эстетику и комфорт придётся доплатить. Производитель просит за корпус 390 долларов США. При этом к нему нужно докупить кулеры и блок питания.