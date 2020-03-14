NZXT представила шасси Mini-ITX для максимально удобной сборки

Построить маленький компьютер формата Mini-ITX можно давно, но это нельзя было назвать удобным процессом. Новый корпус H1 от NZXT решает эту проблему.

Исполнительный директор NZXT Джонни Хоу сообщил, что «компания упростила процесс сборки и сфокусировалась на производительности». Теперь этот процесс стал «одним из самых простых… без компромиссов».

Общий вид корпуса NZXT H1 белого цвета

Корпус H1 тонкий, маленький и вертикальный. Он способен уместить большинство полноразмерных видеокарт без риска перегрева компонентов. Для воздухообмена имеется две воздушных камеры, которые доставляют и выводят воздух из корпуса.

Общий вид корпуса NZXT H1 чёрного цвета

Твердотельный накопитель устанавливается без инструментов, а материнская плата устанавливается «вверх ногами», что позволяет проложить кабели через верхнюю часть корпуса. Также в корпусе уже проложены маршруты для кабелей предустановленных компонентов, так что сразу после открытия крышки легко понять, что и куда можно удобно уложить. Конечно же, в состав корпуса включён вертикальный удлинитель PCIe 3.0, использование которого улучшает внешний вид сборки.

Корпус NZXT H1 со снятой крышкой

Взрывная диаграмма корпуса NZXT H1

Шасси NZXT H1 будет доступно в матовом белом и чёрном цветах. К сожалению, за эстетику и комфорт придётся доплатить. Производитель просит за корпус 390 долларов США. При этом к нему нужно докупить кулеры и блок питания.