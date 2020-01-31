Новогодние скидки на программное обеспечение

35-ти процентная скидка на ключи к программному обеспечению от цифрового дискаунтера MMORC.COM.

В Поднебесной продолжается большое празднование Нового Года, а значит, люди дарят друг другу подарки! Вот и наши коллеги из магазина MMORC.COM также спешат поздравить всех посетителей сайта и дарят скидку в размере 35 процентов по коду NUU:

MMORC.COM — известный гонконгский дистрибьютор ключей к программного обеспечению и цифровым сервисам. Ассортимент магазина включает в себя не только офисные приложения и операционные системы, но также игры и подписки на самые популярные платформы, вроде Steam, XBOX, Playstation и другие — https://www.mmorc.com/sort-Software/.

Сервис MMORC.COM предлагает, помимо прочих возможностей, оплату через платёжную систему PayPal — в случае проблем, вы всегда сможете беспрепятственно вернуть свои средства, так как покупка защищена самой платежной системой. Также магазин гарантирует поддержку по почте support@mmorc.com в случае возникновения каких-либо трудностей при активации ключей.