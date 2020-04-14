NVIDIA обновит мобильные видеокарты GeForce RTX 2060 и 2070

В начале апреля компания NVIDIA анонсировала выпуск мобильных видеокарт RTX Super с обновлённой технологией Max-Q. Однако на этом обновления не закончатся, и фирма готовит свежие версии мобильных видеокарт GeForce RTX 2060 и 2070.

По слухам, вместо простого добавления мощности новым видеокартам, NVIDIA решила мыслить стратегически. Так, она планирует переход на память GDDR6, которая не только быстрее, но и работает на меньшем напряжении, 1,25 В вместо 1,35 В у GDDR5. Эта высвобожденная мощность будет использована для увеличения производительности GPU .

Ноутбуки GeForce

При этом циркулирующие слухи о NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile не вписываются в эту концепцию. Так, оригинальная модель этой видеокарты N18E-G1 имеет TGP на уровне 80 Вт, в то время как обновлённая модель N18E-G1-B получит TGP в 115 Вт. А вот апгрейд NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile выглядит логичным. Старая модель N18E-G1R имеет TGP в 115 Вт. Обновлённая версия N18E-G2 получит то же тепловыделение, зато тактовая частота GPU будет увеличена с 1305 МГц до 1485 МГц.

Как заявляет немецкий OEM-производитель Schenker, известный как «Tom», обновлённые версии мобильных видеокарт NVIDIA RTX 2060 и 2070 «превосходят своих необновлённых предшественников на значительный уровень при сохранении того же энергопотребления». Первые такие видеокарты должны появиться уже 15 апреля.

Также есть слухи, что NVIDIA улучшила качество производства самих микросхем, однако эта информация не получила подтверждения.