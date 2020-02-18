NVIDIA пояснила исчезновение игр Activision-Blizzard из GeForce Now

Недавно мы сообщали о том, что из игрового стримингового сервиса GeForce Now по неясным причинам исчезли одни из самых рейтинговых игр разработки Activision-Blizzard. Теперь этому факту появилось объяснение.

Сама NVIDIA сообщила, что соглашение между ней и Activision-Blizzard касалось лишь бета тестирования GeForce Now, а о том, что игры будут доступны после старта коммерческого использования потокового сервиса, речи не шло. Именно поэтому NVIDIA и убрала их из доступа.

NVIDIA GeForce Now

«Поняв, какое недоразумение произошло, мы убрали их игры из нашего сервиса, с надеждой, что сможем снова присоединить их в будущем», — сказано в заявлении компании.

При этом никаких намёков ни на сроки, ни даже на вероятность такого возврата, не было.