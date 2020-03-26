NVIDIA выпускает SDK RTX Global Illumination (RTXGI)

Компания NVIDIA выпустила первую версию среды разработки RTX Global Illumination. Благодаря этому SDK разработчики игр, учёные и художники смогут создавать масштабируемые решения для внедрения трассировки лучей без потерь времени, световых утечек или высокой стоимости рендера.

В SDK есть ряд ключевых возможностей, которые облегчат процесс разработки. Для начала SDK предлагает эффективное использование памяти и вычислительные шейдеры, поддержку множества систем координат и захвата событий движка и геймплея для приоритезации обновления освещения. В отличии от традиционных решений глобального освещения, RTXGI использует трассировку лучей в реальном времени для обновления информации на лету. Это позволяет SDK избавиться от предварительных вычислений.

NVIDIA RTX Global Illumination

Более того, RTXGI временно аккумулирует и фильтрует информацию о фильтрах освещения и сведения о дистанции в реальном времени на основе зондирующей структуры данных. Это создаёт высококачественный световой кэш со многими отражениями, завершённой визуальной информацией без негативного влияния на производительность. Также SDK обеспечивает работу без утечек света и теней, ему не требуются дополнительные блокировщики.