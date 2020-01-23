Появилась информация о NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q

Похоже, что серия видеокарт NVIDIA RTX Super начинает своё движение в сектор ноутбуков, обеспечив лучшую графическую производительность в лэптопах, наряду с новыми процессорами от Intel и AMD.

Известный инсайдер TUM_APISAK опубликовал базу Geekbench, в которой есть упоминание о графике GeForce RTX 2080 Super Max-Q, работающей в паре с процессором Intel Comet Lake. Этот центральный процессор должен быть выпущен уже в I квартале, а значит NVIDIA подготовит мобильную серию RTX Super также в ближайшие недели.

Согласно утечке, в основе ноутбука будет 8-ядерный процессор Intel i9-10980HK с видеокартой NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q с 3072 ядрами CUDA . Это значит, что версия RTX 2080 Max-Q будет иметь то же количество ядер, что и настольная версия ускорителя.