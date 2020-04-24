NVIDIA выпускает плагин шумоподавления RTX Voice

Владельцам видеокарт Turing доступны ядра Tensor Core и RTX , но сколько есть игр, поддерживающих RTX или DLSS / DLSS 2.0? По сути, эта технология пока мало востребована, и компания NVIDIA предложила её новое применение.

Технология NVIDIA RTX Voice использует возможности графических процессоров Turing для удаления фоновых шумов из трансляции, голосовых чатов и видеоконференций. Сейчас доступна бета версия этого плагина. В описании говорится, что в RTX Voice используются «функции ИИ», помогая увеличить качество звука.

Настройка плагина RTX Voice

Плагин RTX Voice поддерживает целый ряд приложений для общения, включая OBS Studio, XSplit Broadcaster, XSplit Gamecaster, Twitch Studio, Discord, Google Chrome, WebEx*, Skype*, Zoom* и Slack* (приложения, отмеченные «*» могут иметь некоторые проблемы с RTX Voice).

Установка микрофона RTX Voice

При включении плагина можно избавиться от фоновых звуков, включая щелчки от клавиатуры, шум от других геймеров, сидящих рядом и прочего окружения.

Чтобы воспользоваться плагином нужно иметь видеокарту NVIDIA GeForce RTX или Quadro RTX , драйвер версии 410.18 или новее, операционную систему Windows 10. После установки RTX Voice её нужно выбрать в качестве микрофона в приложении для конференции.