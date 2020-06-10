Появились новые детали о видеокартах NVIDIA RTX Ampere

В Сети опубликовали фотографии систем охлаждения будущих видеокарт NVIDIA на базе GPU Ampere, а также слили некоторые технические спецификации ускорителей.

Прежде всего хотелось бы сказать, что на этот раз это весьма достоверные сведения. Компания NVIDIA уже начала расследование инцидента, в котором подозревают производителей Foxconn и BYD. Эти снимки до утечки не видело даже руководство компании.

Видеокарта NVIDIA Founders Edition на базе GPU Ampere

Отмечается, что видеокарты серии Founders Edition, представленные на снимках, в производстве стоят 150 долларов США, что довольно много. Сама плата имеет сложный профиль с вырезом. Её длина составляет 21,3 см, а все три высшие модели ускорителей получат одинаковую печатную плату.

Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии

Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии

Система охлаждения с контурами печатной платы видеокарты NVIDIA 3000-й серии

Что касается спецификаций, то стало известно, что старшая видеокарта серии RTX 3090 (Ti/Super) получит 24 ГБ памяти GDDR6X с шиной 384 бита, а младшая, RTX 3080, будет иметь 10 ГБ памяти GDDR6X с шиной 320 бит.

Спецификации видеокарт NVIDIA RTX 3090 и 3080

Очевидно, что в ближайшее время мы будем получать всё больше информации о новых видеокартах Ampere, но уже понятно, что они не будут дешёвыми. Возможно, дороже предшественников.