Появились новые детали о видеокартах NVIDIA RTX Ampere

В Сети опубликовали фотографии систем охлаждения будущих видеокарт NVIDIA на базе GPU Ampere, а также слили некоторые технические спецификации ускорителей.

Прежде всего хотелось бы сказать, что на этот раз это весьма достоверные сведения. Компания NVIDIA уже начала расследование инцидента, в котором подозревают производителей Foxconn и BYD. Эти снимки до утечки не видело даже руководство компании.

Видеокарта NVIDIA Founders Edition на базе GPU Ampere
Видеокарта NVIDIA Founders Edition на базе GPU Ampere

Отмечается, что видеокарты серии Founders Edition, представленные на снимках, в производстве стоят 150 долларов США, что довольно много. Сама плата имеет сложный профиль с вырезом. Её длина составляет 21,3 см, а все три высшие модели ускорителей получат одинаковую печатную плату.

Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии
Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии
Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии
Система охлаждения видеокарты NVIDIA 3000-й серии
Система охлаждения с контурами печатной платы видеокарты NVIDIA 3000-й серии
Система охлаждения с контурами печатной платы видеокарты NVIDIA 3000-й серии

Что касается спецификаций, то стало известно, что старшая видеокарта серии RTX 3090 (Ti/Super) получит 24 ГБ памяти GDDR6X с шиной 384 бита, а младшая, RTX 3080, будет иметь 10 ГБ памяти GDDR6X с шиной 320 бит.

Спецификации видеокарт NVIDIA RTX 3090 и 3080
Спецификации видеокарт NVIDIA RTX 3090 и 3080

Очевидно, что в ближайшее время мы будем получать всё больше информации о новых видеокартах Ampere, но уже понятно, что они не будут дешёвыми. Возможно, дороже предшественников.