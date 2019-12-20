NVIDIA представила новый процессор для автопилота

Компания NVIDIA анонсировала новую систему-на-чипе для автоматического управления транспортными средствами. Чип получил название NVIDIA Drive AGX Orin.

Процессор Orin является наследником Xavier. Он является плодом разработки, которая длилась 4 года. Процессор состоит из 17 миллиардов транзисторов и содержит GPU новой архитектуры, а также вычислительные ядра ARM Hercules, что обеспечивает процессору до 200 триллионов операций в секунду. При этом энергопотребление чипа составляет от 60 Вт до 70 Вт, при работе с максимальной скоростью.

SoC NVIDIA Orin

Для сравнения, 200 терафлопс — это в 7 раз выше, чем демонстрирует Xavier. А у автомобилей Tesla процессор автопилота имеет производительность в 36 терафлопс, а количество транзисторов составляет 6 миллиардов штук.