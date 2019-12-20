NVIDIA представила новый процессор для автопилота
Компания NVIDIA анонсировала новую систему-на-чипе для автоматического управления транспортными средствами. Чип получил название NVIDIA Drive AGX Orin.
Процессор Orin является наследником Xavier. Он является плодом разработки, которая длилась 4 года. Процессор состоит из 17 миллиардов транзисторов и содержит GPU новой архитектуры, а также вычислительные ядра ARM Hercules, что обеспечивает процессору до 200 триллионов операций в секунду. При этом энергопотребление чипа составляет от 60 Вт до 70 Вт, при работе с максимальной скоростью.
Для сравнения, 200 терафлопс — это в 7 раз выше, чем демонстрирует Xavier. А у автомобилей Tesla процессор автопилота имеет производительность в 36 терафлопс, а количество транзисторов составляет 6 миллиардов штук.
Чип Orin сертифицирован для автомобилей и роботов и соответствует стандарту безопасности ISO 26262 ASIL-D. Производители автомобилей могут применять Orin для построения автоматизации от 2 до 5 уровней. Программируется чип посредством CUDA и TensorRT, а значит переход от Xavier будет максимально простым. В NVIDIA ожидают появление автомобилей с новыми SoC в 2022 году.