NVIDIA создала ИИ-программиста

Исследовательское подразделение компании NVIDIA объявила об очередном достижении. Её искусственный интеллект GameGAN смог воссоздать полный функционал игры Pac-Mac без доступа к игровому движку.

Модель обучалась путём просмотра 50 000 игровых видео. После чего искусственный интеллект создал свою версию игры. Игра Pac-Man, созданная GameGAN, выглядит и ощущается как и оригинальная, только разрешение у неё заметно ниже.

«Это первое исследование в попытке имитировать игровой движок внутри нейронной сети на базе GAN», — заявил Сюн-Вук Ким, исследователь NVIDIA и главный автор проекта. «Мы хотели увидеть, сможет ли ИИ понять правила и окружение лишь смотря на игровой экран прохождения. И он сделал это».

По мере того, как искусственный агент играет в игру, генерированную GAN, GameGAN реагирует на действия, генерируя новые кадры игрового окружения в реальном времени. Более того, GameGAN может даже создавать уровни, которых никогда не существовало, если его обучить на скриншотах из различных уровней игры.

По словам авторов, этот функционал может быть использован для генерации новых уровней, а также для помощи в создании новых игр и тренировки автономных машин.