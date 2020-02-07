NVIDIA запускает GeForce Now

Компания NVIDIA наконец-то завершила закрытое бета тестирование своего стримингового игрового сервиса GeForce Now и сделала его общедоступным.

Сайт Fudzilla сообщает, что принимал участие в тестировании сервиса. Наши коллеги оказались в целом довольны его работой, однако задержки иногда создавали неудобства, но всё зависит от региона.

NVIDIA GeForce Now

И так, в сервисе GeForce Now за 5 долларов в месяц (при условии годовой оплаты) вы получите специальную подписку Founders. Она обеспечит приоритетный доступ к подключению, расширенную до шести часов длину игровой сессии, поддержку эффектов RTX и другие специальные функции. Сервисом также можно пользоваться и бесплатно, однако в таком случае не стоит надеяться на RTX , а длина сессии ограничена лишь одним часом, после чего придётся снова входить в систему и ожидать появления свободного слота. Как сказано выше, в платной подписке имеется приоритетное подключение, так что ждать придётся минимум времени.

Играйте на всех устройствах при помощи GeForce Now

Чтобы поиграть в любую игру, её нужно предварительно купить в одном из игровых сервисов, таких как Steam, Epic Games Store, Uplay или GOG. Список игр довольно большой и включает сотни наименований, как уже выпущенных, так и готовящихся к релизу. Это несомненный плюс, поскольку Google Stadia необходимо ждать портирования игры, а в GeForce Now всё доступно сразу.

В настоящее время сервис NVIDIA GeForce Now доступен на платформах Windows PC, Mac, NVIDIA Shield и устройствах Android. В скором времени появится и поддержка ChromeOS.

Тарифные планы GeForce Now

Для игры необходимо иметь хорошее подключение к интернету. Так, для игры в разрешении 720p и 60 к/с нужно иметь канал в 15 Мб/с, для 1080p и 60 к/с — 25 Мб/с с подключением по кабелю или 5 ГГц Wi-Fi . Имеется поддержка ряда игровых контроллеров, включая Sony DualShock 4, Logitech Gamepad F310/F510/F710 и Microsoft Xbox 360 и Xbox One. Конечно же, можно использовать клавиатуры и мыши.

Пока сервис доступен для Северной Америки, Западной Европы, Японии (посредством Softbank), Кореи (посредством LGU+) и России (посредством GFN.ru).