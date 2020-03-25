NVIDIA выпускает Deep Learning Super Sampling 2.0

Компания NVIDIA анонсировала вторую версию средства повышения масштабирования DLSS .

В основе DLSS 2.0 лежит нейронная сеть, которая использует яра NVIDIA RTX Tensor Core для повышения частоты кадров и генерации резких кадров, качество которых соответствует или превышает рендер в родном разрешении.

Технология была обучена на десятках тысяч изображений с высоким разрешением. После обучения, искусственный интеллект в DLSS 2.0 может брать изображения с низким разрешением и конструировать изображения с высоким разрешением.

Сравнение изображения с включённой и выключенной DLSS

Производительность, при использовании Tensor Core, может достигать 110 терафлопс. При этом DLSS 2.0 работает вдвое быстрее предшественника. По словам NVIDIA, имеется возможность одновременной работы 3D игры и сети с глубоким обучением в реальном времени. Более того, DLSS 2.0 используется специальные техники, которые позволяют обсчитывать только четверть или половину пикселей, сохраняя качество, сравнимое с родным разрешением.

Первая версия DLSS использовала специально обученные алгоритмы для каждой игры. Вторая версия позволяет не привязываться к конкретной игре. Она доступна для всех игр.