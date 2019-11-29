NVIDIA разрабатывает особую технику клетчатого рендера

Компания NVIDIA вложила много денег в мульти- GPU -системы, сначала SLI , а затем NVLink, которые, по факту, работают не слишком эффективно. Традиционно в SLI экран делился на части по высоте, однако теперь NVIDIA работает над новой системой плиточного разделения кадра.

Будучи реализованной на одном GPU , такая схема позволила заметно поднять производительность в семействе Maxwell. Теперь же компания хочет использовать подобную схему рендера в мульти- GPU -системах, которая получила название CFR, что расшифровывается как «Checkerboard Frame Rendering» — шахматный рендер кадра или «Checkered Frame Rendering» — клетчатый рендер кадра». Метод уже реализован в нынешней версии драйвера NVIDIA, однако не документирован для разработчиков игр.

Архитектуры рендера

В CFR кадр разделяется на крошечные квадратные плитки, как шахматная доска. Чётные клетки обрабатываются одним GPU , а нечётные — другим. В отличие от AFR (Alternate Frame Rendering), в котором память каждой видеокарты хранит копию всех ресурсов, необходимых для отрисовки кадра, методы CFR и SFR (Split Frame Rendering) оптимизируют размещение ресурсов. Также CFR должен обеспечить меньшие микрозадержки, по сравнению с AFR .