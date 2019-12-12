NVIDIA представила ИИ-хореографа

Компания NVIDIA активно работает в сфере искусственного интеллекта, представив систему, которая автоматически генерирует танцы на основании музыкальных видео. По словам разработчиков, они натренировали модель глубокого обучения с помощью 71 часа танцевальных видео.

Чтобы помочь в автоматическом создании танцевальных видео, исследователи NVIDIA в сотрудничестве с Университетом Калифорнии создали модель глубокого обучения, которая может автоматически объединять новые различные танцевальные движения, находящиеся в одном общем стиле и в соответствии с ритмом.

Генерация танцевальных движений

«Это сложная, но интересная генеративная задача, которая потенциально поможет и расширит возможности создания контента в искусстве и спорте, таком, как театральный перформанс, ритмическая гимнастика и фигурное катание», — заявили исследователи NVIDIA на конференции Систем обработки нейронной информации (NeurIPS 2019).

Исходный код работы будет опубликован NVIDIA на GitHub.