NVIDIA отменила GTC

За последние пару недель компания NVIDIA меняла планы проведения конференции Graphics Technology Conference. Изначально, было решено провести мероприятие в цифровом формате, однако потом, по мере развития пандемии, компания заявила о серии информационных анонсов.

Теперь же, когда ситуация стала ещё хуже, было сказано, что «новости из GTC могут подождать». Людям по всему миру приходится отказываться от своих дел и ограничивать перемещение. Чтобы ограничить мобильность людей и обеспечить их концентрацию на собственной безопасности, фирма решила «придержать» распространение информации, подготовленной для GTC.

При этом ранее компания говорила об «удивительных продуктах и новостях», которыми она хочет поделиться. Теперь же она отметила, что «наступило время сфокусироваться на семье, наших друзьях и обществе». Таким образом, анонс новых GPU будет произведён позднее.

Также компания отметила, что её работники трудятся удалённо, находясь в своих безопасных домах. В то же время те люди, которые не могут так делать, на этот период останутся дома с сохранением полной заработной платы.