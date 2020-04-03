NVIDIA анонсирует GeForce RTX Super для ноутбуков

Компания NVIDIA пользуется большим спросом у производителей ноутбуков, и теперь компания расширила линейку своих мобильных видеокарт серии GeForce RTX Super.

Спецификации новых видеокарт сведены в таблицу. А по тексту мы хотели бы обратить внимание на обновлённую технологию GeForce RTX Super Max-Q, которая теперь обеспечивает двукратную энергоэффективность, по сравнению с ноутбуками Max-Q первого поколения. Эта эффективность означает не только меньшее энергопотребление и нагрев, но и более длительный период автономной работы. А некоторые конструкторы, могут попробовать использовать этот функционал, чтобы сделать ноутбуки тоньше.

Эффективность Max-Q нового поколения

Технология NVIDIA Max-Q Dynamic Boost автоматически включает балансировку мощности GPU и CPU , позволяя системе динамически добавлять до 15 Вт на GPU , забирая её у CPU в тяжёлых графических приложениях, таких как игры. Алгоритмы балансировки позволяют достичь 10% прирост производительности.

Спецификации мобильных видеокарт RTX

Также появилась технология Advanced Optimus Technology, которая впервые поддерживает работу G-Sync , по-прежнему снижая энергопотребление в простых графических задачах за счёт перехода на встроенную графику.