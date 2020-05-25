NVIDIA отказывается от бренда Tesla

Компания NVIDIA использовала бренд Tesla для своих продуктов GPGPU начиная с 2007 года.

На прошлой неделе, когда фирма представила графический процессор для ЦОД с кодовым именем Ampere, она назвала его A100. Никакой отсылки к «Tesla». Это слово просто исчезло из официальных сообщений компании.

Ускоритель NVIDIA Tesla V100
Ускоритель NVIDIA Tesla V100

Немецкий сайт Heise сообщает, что крупнейший производитель дискретных видеоускорителей решил отказаться от бренда Tesla, чтобы избежать возможных недоразумений и путаницы с одноимённой компанией-производителем электрокаров Илона Маска. Сообщается, что NVIDIA провела изменения в прошлом году, когда осуществила ребрендинг ускорителей на основе GPU Turing, заменив «Tesla T4» на «NVIDIA T4».

О возможных юридических проблемах ничего не сообщается. Кроме того известно, что компании активно сотрудничали друг с другом по обеспечению автопилота на электрокарах Tesla.