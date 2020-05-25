NVIDIA отказывается от бренда Tesla

Компания NVIDIA использовала бренд Tesla для своих продуктов GPGPU начиная с 2007 года.

На прошлой неделе, когда фирма представила графический процессор для ЦОД с кодовым именем Ampere, она назвала его A100. Никакой отсылки к «Tesla». Это слово просто исчезло из официальных сообщений компании.

Ускоритель NVIDIA Tesla V100

Немецкий сайт Heise сообщает, что крупнейший производитель дискретных видеоускорителей решил отказаться от бренда Tesla, чтобы избежать возможных недоразумений и путаницы с одноимённой компанией-производителем электрокаров Илона Маска. Сообщается, что NVIDIA провела изменения в прошлом году, когда осуществила ребрендинг ускорителей на основе GPU Turing, заменив «Tesla T4» на «NVIDIA T4».

О возможных юридических проблемах ничего не сообщается. Кроме того известно, что компании активно сотрудничали друг с другом по обеспечению автопилота на электрокарах Tesla.