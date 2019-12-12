NVIDIA научилась превращать картинки в 3D-модели

Исследователи искусственного интеллекта из компании NVIDIA смогли создать механизм преобразования плоских изображений в трёхмерные модели.

В своём блоге компания пояснила, что это необходимо для улучшения понимаемости искусственным интеллектом обрабатываемых объектов. Это будет полезно для приложений, взаимодействующих с реальными объектами, например, с роботами. После тренировки, трехмерная модель на основе изображения создаётся за 100 мс.

Примеры моделирования птиц

В традиционной компьютерной графике трёхмерные модели отображаются на плоских экранах, идея NVIDIA заключается в обратном процессе. Благодаря преобразованию плоского объекта в трёхмерный автоматизированные системы могут улучшить слежение за ним.

Учёные NVIDIA хотят построить архитектуру, способную выполнять эту задачу преобразования без потерь времени с использованием техник машинного обучения. Процесс представляет собой высокоточный рендеринг, выполняемый с использованием архитектуры кодировки-декодировки, варианта нейронной сети, которые трансформирует вводные данные в карту особенностей или вектор, который, в последствии, применяется для предсказания специфичной информации, вроде формы, цвета, текстуры и карты освещённости.

Модель синицы

Примеры таких преобразований приведены на рисунках, и судя по ним, NVIDIA неплохо натренировала свой ИИ на птиц.