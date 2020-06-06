Вкусовой экран позволит ощутить вкус любой еды

Хотели бы вы ощутить вкус любой еды не пробуя пищу? Эта возможность уже появилась благодаря исследователям из университета Мэйдзи, которые смогли искусственно воссоздать вкус на языке.

Исследование проводилось Хомеи Мияшита. Он создал «вкусовой гаджет» под названием Синтезатор Норимаки. В его работе применён принцип ионного электрофореза пяти электролитических гелей, которые воссоздают пять базовых вкусов.

Синтезатор Норимаки

Вдохновением стал обычный дисплей, который, отображая лишь три базовых цвета, может отобразить множество анимированных изображений. Такой же метод применял и Мияшита, чтобы заставить язык ощущать вкусы, которых на самом деле нет.

[CHI2020] Norimaki Synthesizer: Taste Display Using Ion Electrophoresis in Five Gels

Синтезатор Норимаки представляет собой цилиндр с набором длинных трубок, в которых используются гели из глицина, лимонной кислоты, соли, хлорида магния и глутамата натрия для воссоздания вкусов сладости, кислоты, солёности, горечи и умами соответственно.

Зажимая прибор языком, пользователь может ощутить все вкусы сразу, или варьировать их комбинации. По словам учёного, ему уже удалось синтезировать различные вкусы, от жевательной конфеты до суши.