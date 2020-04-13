Двухэкранных устройств в этом году не будет

Фанатам передовых технологий в этом году придётся потерпеть. Все выставки отменяются, разработчики сидят на изоляции, а потому новых гаджетов не предвидится.

Известный обозреватель Microsoft Мэри Джо Фоли рассказала, что в этом году не стоит ожидать появления Windows 10X. Более того, долгожданные Microsoft Surface Neo (Windows 10X) и Surface Duo (Android) не будут представлены до 2021 года. Третьи разработчики устройств с Windows 10X также останутся на карантине и не подготовят ничего в этой сфере.

Microsoft Surface Neo

Госпожа Фоли в своих заявлениях ссылается на директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, который сообщил своей команде, что в текущем календарном году не будут выпущены двухэкранные устройства Surface Neo. Он сообщил, что сейчас у компании новый приоритет, который предусматривает запуск Windows 10X на устройствах с одним экраном.

Идея заключается в усилении конкуренции с хромбуками при помощи Windows 10X, используя форм факторы традиционных раскладушек и устройств 2-в-1. Такой подход даст компании время, чтобы наладить работу приложений Win32 на 10X без каких-либо сбоев в премиальном сегменте Surface. Виртуализованное окружение, создаваемое контейнерами и Windows Virtual Desktop является главным фокусом для многих разработчиков Microsoft, работающих удалённо из дома.