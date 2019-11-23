Nixeus выпускает сверхширокоэкранный 144 Гц монитор

На волне популярности сверхширокоэкранных мониторов, компания Nixeus добавила новую 34” модель со 144-герцовой развёрткой и HDR .

Компания Nixeus была одной из первых компаний, поддержавших в 2015 году стандарт AMD FreeSync. Потому не стоит удивляться, что эта функция является основной для компании. Однако дисплей также получил и сертификацию G-Sync Compatible.

Монитор Nixeus EDG34S

Монитор NX-EDG34S обладает разрешением 3440×1440 пикс., что означает соотношение сторон 21:9. Его профиль изогнут на 1500R. В описании к дисплею сказано о поддержке HDR , благо, пиковая яркость составляет 400 кд/м2, однако сертификата соответствия VESA HDR у монитора нет. Также можно отметить 100% покрытие палитры sRGB, углы обзора в 178°, время отклика от серого к серому равное 4 мс. Статическая контрастность составляет 3000:1.

Из портов имеется пара DisplayPort 1.4 (до 144 Гц) и пара HDMI 2.0 (до 100 Гц), а также 3,5 мм выход на наушники.

Монитор Nixeus EDG34S уже продаётся в США по цене 500 долларов.