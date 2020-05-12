Фанаты Nintendo создали полноценный порт Mario 64

Игра Mario 64 теперь доступна на PC с полноценной поддержкой DirectX . Она не требует эмуляторов и не имеет каких-либо значимых ограничений в работе.

Полноценная версия игры не только лишена проблем, но и поддерживает геймпады, высокую частоту и рендер в родном разрешении.

В прошлом году стало известно, что Mario 64 декомпилировали. Это дало моддерам возможность работать над классическим 3D-платформером. По всей видимости, выпущенная для PC версия игры стала результатом той декомпиляции, однако пока это не подтверждается.

Марио

Запустить эту игру на ПК можно было и раньше. Но теперь она лишена ограничений, и, можно надеяться, этот шаг положит старт и другим переносам классических игр на ПК.

Версия Mario 64 на N64 работала на разрешении 240p и выдавала 30 к/с или меньше. На PC теперь доступны высокие разрешения и частота кадров в 60 Гц. Пока игра не очень хорошо работает на Ultra HD, но даже FullHD — это намного лучше 240p.

Пока Nintendo никак не реагирует на фанатское портирование игры. Но почти наверняка можно говорить, что японскому игровому гиганту не понравится такой расклад, и они могут подать в суд на разработчиков за нарушение прав интеллектуальной собственности.