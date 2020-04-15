Разработчик Pokemon GO купил стартап по созданию дополненной реальности планетарного масштаба

Студия Niantic, разработчик Pokemon GO, приобрела стартап 6D.ai, специализирующийся на трёхмерном картировании. Эта сделка позволит студии создать дополненную реальность «планетарного масштаба».

6D.ai войдёт в Niantic. Последняя будет использовать наработки в реконструкции 3D окружения и создания постоянных объектов дополненной реальности, что позволит значительно улучшить игры на базе AR.

Карта поверхностей для дополненной реальности

Все помнят Pokemon GO, но представьте эту игру в планетарном масштабе, где вы увидите драконов и прочих созданий, летающих вокруг вас и садящихся на здания, прямо перед вами.

Сама студия Niantic заявляет, что 6D.ai знает об этом типе дополненной реальности «больше, чем кто бы то ни был», в то время как глава стартапа Мэтт Мисникс отметил, что для его компании «не может быть лучше команды».

Очевидно, что Niantic хочет закрепиться на рынке дополненной реальности и предложить новые увлекательные миры, конечно, после того как закончится карантин.