Появился бенчмарк двух новых видеокарт NVIDIA

В Сети опубликовали несколько бенчмарков неизвестных ускорителей от компании NVIDIA. Благодаря тому, что на скриншотах видны спецификации этих GPU , мы можем утверждать, что речь идёт о процессорах Ampere.

Итак, в тесте Geekbench появились спецификации двух ускорителей. В одном из них 108 вычислительных блоков. Учитывая, что NVIDIA обычно используется по 64 шейдера на один вычислительный блок, этот чип должен иметь 6912 шейдерных процессоров. Поскольку чип имеет тактовую частоту всего 1,01 ГГц и связан с памятью объёмом 46,8 ГБ, можно говорить, что речь идёт о некоем профессиональном решении. В тесте этот ускоритель показал 141 654 балла.

Тестирование неизвестного GPU NVIDIA в Geekbench 5.0.2

Второй же GPU получил 118 вычислительных блоков, что говорит о 7552 шейдерных процессорах. Для сравнения, самая быстрая настольная видеокарта современности, RTX 2080 Ti, имеет 4352 блока CUDA . В тесте OpenCL неизвестный ускоритель набрал 184 096 баллов, в то время как 2080 Ti выдаёт 129 000 очков. Тактовая частота нового чипа составляет 1,1 ГГц, а объём видеопамяти — 23,8 ГБ.

Тестирование неизвестного GPU NVIDIA в Geekbench 5.0.2