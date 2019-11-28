Новая Mass Effect уже в разработке, но ждать придётся долго

То, что BioWare занята разработкой новой игры серии Mass Effect не является секретом. Об этом вскользь упоминалось много раз, однако теперь есть более конкретная информация.

В настоящее время проект Mass Effect находится на самом раннем этапе планирования, которым занимается подразделение в Эдмонтоне. Это значит, что игру придётся ждать очень долго. Следующий на очереди проект у BioWare — Dragon Age 4, но даже он находится на стадии предварительного производства, и EA не ожидает, что он будет готов до 2022 года.

По данным Kotaku, возглавит разработку следующей части Mass Effect Майк Гэмбл, который выступал продюсером Mass Effect: Andromeda.

Mass Effect

Что ещё известно об игре? Только то, что уже говорилось ранее. Так, у разработчиков есть идея отказаться от выпуска нескольких платных DLC , которые продаются не слишком хорошо, а перейти на постоянный выпуск небольших дополнений. Причём эта концепция справедлива и для Dragon Age 4. Что касается сюжета, то тут вообще ничего не известно.

В любом случае, ждать придётся долго, поскольку сначала студия перезапустит Anthem, потом выпустит Dragon Age 4, и только затем вплотную займётся Mass Effect.