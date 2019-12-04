NEC выпускает 31” монитор со 100% покрытием AdobeRGB

Компания NEC анонсировала выпуск нового монитора MultiSync PA311D разрешением 4K, 10-битной цветностью и 100% покрытием палитры AdobeRGB.

Главной особенностью монитора стала полная 100% поддержка палитры AdobeRGB. Естественно, такие мониторы калибруются производителем индивидуально. Яркость монитора составляет 350 кд/м2, контрастность — 1400:1, а углы обзора — 178°/178°.

Фронтальная панель монитора NEC PA311D

Из дополнительного функционала можно отметить поддержку HDR , режимы картинка-в-картинке и картинка бок-о-бок. Такая работа возможна благодаря двум отдельным входам HDMI , которые могут делить экран между собой. Ещё одной интересной особенностью стало то, что монитор сенсорный. Это значит, что управлять системой можно без мыши, нажимая на кнопки и инструменты непосредственно на экране. Поскольку монитор профессиональный, он имеет подставку высотой 150 мм с возможностью наклона и поворота.

Боковая панель монитора NEC PA311D

Кроме того, если вам необходима стандартная периферия, то вы можете подключить её непосредственно к USB -порту монитора. И если вы используете несколько компьютеров, подключённых к одному монитору, вам не потребуется несколько комплектов клавиатур и мышей.

Монитор PA311D предлагается NEC за 2500 долларов. Учитывая его профессиональное назначение и четырёхлетнюю гарантию, эта сумма не выглядит слишком завышенной.