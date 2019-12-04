NEC выпускает 31” монитор со 100% покрытием AdobeRGB
Компания NEC анонсировала выпуск нового монитора MultiSync PA311D разрешением 4K, 10-битной цветностью и 100% покрытием палитры AdobeRGB.
Главной особенностью монитора стала полная 100% поддержка палитры AdobeRGB. Естественно, такие мониторы калибруются производителем индивидуально. Яркость монитора составляет 350 кд/м2, контрастность — 1400:1, а углы обзора — 178°/178°.
Из дополнительного функционала можно отметить поддержку HDR, режимы картинка-в-картинке и картинка бок-о-бок. Такая работа возможна благодаря двум отдельным входам HDMI, которые могут делить экран между собой. Ещё одной интересной особенностью стало то, что монитор сенсорный. Это значит, что управлять системой можно без мыши, нажимая на кнопки и инструменты непосредственно на экране. Поскольку монитор профессиональный, он имеет подставку высотой 150 мм с возможностью наклона и поворота.
Кроме того, если вам необходима стандартная периферия, то вы можете подключить её непосредственно к USB-порту монитора. И если вы используете несколько компьютеров, подключённых к одному монитору, вам не потребуется несколько комплектов клавиатур и мышей.
Монитор PA311D предлагается NEC за 2500 долларов. Учитывая его профессиональное назначение и четырёхлетнюю гарантию, эта сумма не выглядит слишком завышенной.