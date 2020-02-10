Коронавирус повлияет на производство электроники

Эпидемия нового короновируса оказывает влияние не только на людей, но и на экономику. Это уже ясно всем. Сайт DigiTimes отмечает, что она повлияет и на производство электронных устройств.

Несмотря на то, что многие предприятия, расположенные в Китае, продолжат работу на этой неделе, они не могут гарантировать нормальную производительность.

Так, тайваньские производители ноутбуков, которые имеют большое количество заводов в Китае, предполагают, что их загрузка составит 50%—70%, когда они начнут работать после окончания празднования китайского Нового Года. Это связывают с тем, что не все работники выйдут на работу, а поставка материалов может быть затруднена антиэпидемиологическими мероприятиями и такой же ограниченной загрузкой производства у поставщиков.

Заводы по производству ЖК-экранов, расположенные в Ухане, могут пострадать от недостатка сырья. В эпицентре эпидемии расположены заводы BOE Technology, China Star Optoelectronics Technology (CSOT) и Tianma Microelectronics.

Что касается мобильных устройств, то начало эпохи 5G будет омрачено плохим стартом. Спрос на такие устройства в Китае будет слабым из-за эпидемии, что также повлечёт сокращение продаж мобильной ОЗУ.

Сейчас уже многие компании ищут производителей пассивных комплектующих за пределами Китая. Кроме того, Nintendo официально сообщила, что её консоль Switch окажется в дефиците.