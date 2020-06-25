Младшие GPU RDNA2 тоже получат трассировку лучей

Словосочетание «трассировка лучей» доносится из каждого утюга уже два года. Два главных участника рынка игровых видеокарт готовят новые решения, где будет представлена эта технология.

Для AMD это более важно, ведь у NVIDIA уже есть первое поколение ускорителей RTX , которые представлены только средними и топовыми моделями. Похоже, что у AMD с RDNA 2 ситуация будет несколько иной. В Сети появился новый GPU ID неизвестной видеокарты Radeon. По всей видимости, речь идёт о графическом процессоре GFX1032, который также называют Navi 23. Дело в том, что Navi 21 называется GFX1030, а Navi 22 — GFX1031. Но самое главное, что все они будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.

AMD Radeon

Модель Navi 23 будет представлять собой продукт среднего или нижнего уровня. Средний сегмент будет построен на Navi 22, а верхний — на Navi 21.

Графические процессоры RDNA 2

Ожидается, что первые видеокарты на базе архитектуры RDNA 2 появятся уже в этом году.