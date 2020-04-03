5 нм технология TSMC обеспечит на 80% большую плотность транзисторов

Компания TSMC активно разрабатывает 5 нм технологию производства, ожидая начать массовое производство уже в апреле. Как правило, переход на более тонкий процесс даёт ряд преимуществ как в производительности, так и в стоимости.

Новая 5 нм технология обеспечит и более высокую транзисторную плотность. Сообщается о 84% приросте, по сравнению с прошлым поколением.

Рисковое производство по 5 нм нормам TSMC начала ещё в марте прошлого года. За прошедший год компания далеко продвинулась, и уже сейчас все производственные мощности по 5 нм нормам уже забронированы заказчиками, такими как Apple с её чипами A14.

Кроме большей плотности, технология N5 обещает и более высокую производительность, до 15% при том же энергопотреблении, или снижение энергопотребления на 30%, по сравнению с прошлым поколением N7.

График масштабирования транзисторов TSMC

Таким образом TSMC продолжает находится в авангарде технологий, сохраняя закон Мура.