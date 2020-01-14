Неизвестный GPU AMD обошёл GeForce RTX 2080 Ti на 17%

На выставке CES 2020 компания AMD не показала никаких видеокарт, однако руководитель компании, Лиза Су, заверила, что фирма готовит на этот год новый GPU хай-энд уровня.

И вот в Сети появился загадочный бенчмарк OpenVR, в котором указана неизвестная видеокарта «AMD Radeon(TM) Graphics» без каких-либо спецификаций. Скорее всего, речь идёт о каком-то решении с двумя GPU , или об обещанной Big Navi.

Результаты тестирования неизвестного GPU AMD в OpenVR

Как бы то ни было, но эта неизвестная видеокарта обошла GeForce RTX 2080 Ti, а это дорогого стоит. Конечно, в это слабо верится. Но ведь также, три года назад, мало кто верил, что AMD способна выпустить процессор Ryzen, который будет на равных противостоять Intel.

Эта утечка также хорошо сочетается со словами самой госпожи Су. После вступительной речи на CES 2020, в сессии вопросов и ответов, доктор Лиза Су заявляла: «Я знаю, что все на Reddit хотят хай-энд Navi! И вы можете ожидать, что у нас появится хай-энд Navi, иметь его — это очень важно. Рынок дискретных видеокарт, особенно хай-энд уровня, очень важен для нас. Так что вы можете ожидать появления у нас хай-энд Navi, хотя я обычно не комментирую неанонсированные продукты».