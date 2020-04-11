До версии 1.3.1.5 обновилась отечественная утилита MyMonic
Очередная попытка улучшить плавность регуляторов настроек монитора при скроллинге мышкой и повышение точности устанавливаемых значений.
Отлично сделанная, миниатюрная утилита для управления яркостью и контрастностью монитора без вызова системного меню настройки дисплея. В новой бета-версии Игорь Еремин добавил следующие изменения:
- Снятие блокировки управление монитором.
- Возможность сохранять и восстанавливать значения.
- Возможность игнорировать ошибки получения данных от монитора (пригодится для старых мониторов без обратной связи).
- Исправил поведение программы при обращении к иконке в трее.
Утилита доступна для загрузки с персональной страницы на нашем сайте, как стабильная версия, так и бета.