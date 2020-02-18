NVIDIA представила GeForce MX330 и MX350

Компания NVIDIA официально представила новые мобильные видеокарты моделей MX330 и MX350.

Как сообщалось ранее, согласно идентификаторам этих устройств, они основаны на графическом процессоре Pascal, а значит, новые они исключительно условно и представляют собой обновление старой серии.

NVIDIA MX350

Младшая видеокарта из двух, MX330, основана на графическом процессоре GP108 с 384 ядрами CUDA . Базовая тактовая частота этого GPU составляет 1531 МГц. Вторая модель, MX350, основывается на более быстроv процессоре GP107 с 640 ядрами CUDA . Его базовая тактовая частота заметно ниже и составляет 1354 МГц. Примечательно, что в обоих случаях используется память GDDR5 с весьма узкой шиной в 64 бита.

Что касается производительности, то в сравнении с графикой Iris Plus, расположенной в процессоре Intel i7-1065G7, карта MX330 будет быстрее в 2 раза, а MX350 — в 2,5 раза. По крайней мере так обещает сама NVIDIA.

Также в Сети были опубликованы результаты тестирования 3DMark Time Spy и Fire Strike, в которых MX350 работала на уровне GTX 960M и мобильной версии GTX 1050.