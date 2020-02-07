MSI выпускает розовый ноутбук Prestige 14

Вы хотите купить новый ноутбук, но устали от одинакового дизайна? У MSI есть решение, которое заставит всех с завистью смотреть на владельца их нового лэптопа Prestige 14.

Этот ноутбук является совершенно новой моделью, главной особенностью которого является цвет, Rose Pink, как его назвал производитель. Кроме самого ноутбука вместе с ним поставляется ряд аксессуаров такого же розового цвета, среди которых сумка, мышь и брелок.

Ноутбук MSI Prestige 14 цвета Rose Pink

При этом технические характеристики лэптопа весьма неплохие. Он имеет 14” IPS дисплей с тонкими рамками и антибликовым покрытием. Монитор отображает 100% палитры sRGB. В качестве процессора используется 6-ядерный Core i7-10710U частотой до 4,7 ГГц, а объём оперативной памяти LPDDR3-2133 равен 16 ГБ. Имеется игровая видеокарта NVIDIA GeForce GTX1650 (Max-Q) 4GB GDDR5. Для связи предлагается модуль Intel Wi-Fi 6 AX201, а в качестве накопителя установлен NVMe SSD объёмом 512 ГБ.

Набор аксессуаров для ноутбука Prestige 14

Из интерфейсов присутствуют два порта Thunderbolt 3 и два USB 2.0. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора составляет 50 Вт×ч.

Но на самом деле, кому нужны эти спецификации, когда можно купить розовый ноутбук с розовой же сумкой в комплекте. Цена такого набора составляет 1340 долларов.