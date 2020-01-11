MSI представила первый в мире ноутбук с экраном Mini LED

На выставке CES компания MSI представила ноутбук Creator 17, который она охарактеризовала как «самый первый в мире» лэптоп с дисплеем Mini LED .

Подсветка Mini LED намного мельче традиционной светодиодной подсветки, применяемой в ЖК-экранах. Размер светодиодов в подсветке Mini LED составляет менее двух миллиметров. Благодаря ей, эта большая 17” матрица разрешением 4K, может иметь больше зон подсветки и затенения, обеспечивая большую контрастность картинки.

Ноутбук с экраном mini- LED MSI Creator 17

Компания отмечает, что экран Creator 17 может отображать 100% палитры DCI-P3, а максимальная яркость может достигать 1000 кд/м2, что делает монитор прекрасным решением для HDR контента.

К сожалению, больше информации о лэптопе нет. Не известны ни спецификации Creator 17, ни сроки продаж, ни цена. Будем надеяться, что эти сведения появятся в скором времени.